Ever Forward har sat kurs mod New York efter langvarig grundstødning

Ever Forward har genoptaget den sejlads, der blev afbrudt den 13. marts, da skibet stødte på grund i Chesapeake Bay ud for Baltimore på den amerikanske østkyst med ca. 5.000 containere ombord.

”Ever Forward har gennemgået et sikkerhedstilsyn efter den vellykkede operation for at bringe det flot. Fartøjets status kan i alle henseender betragtes som at være tilbage til det normale,” skriver rederiet Evergreen i et svar på en række spørgsmål fra ShippingWatch.