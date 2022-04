Bimco erklærer opbakning til mål om klimaneutral shipping i 2050

Bimco erklærer sin opbakning til klimamål om en klimaneutral skibsfart i 2050, mens IMO’s klimamål for samme år om en halvering af drivhusgasserne ikke anses for at være nok af organisationen.

Opbakningen annonceres af Bimco i et opdateret positionspapir til den grønne omstilling, som organisationen har lagt på bordet onsdag.