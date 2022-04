Rapport anbefaler ny standard for rederiers indsamling af data om skibenes drift

En gruppe af maritime organisationer, som blandt andre tæller rederierne Maersk Tankers, Euronav og Teekay Tankers, anbefaler, at shipping udvikler en ny standard for indsamling af data på skibene, så informationerne giver et helhedsbillede af skibets drift.

Anbefalingen er et resultat af arbejdet i en arbejdsgruppe, Impact Today, af 14 organisationer fremgår det af en pressemeddelelse fra rådgivnings- og servicevirksomheden Zero North, der har stået i spidsen for arbejdsgruppen.