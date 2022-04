Central EU-forhandler vil give shipping tid til omfattende brændstofomlægning

BRUXELLES – Ambitionsniveauet skal være højt, når shippingbranchen over de kommende år drejes mod at bruge mere bæredygtige brændstoffer. Men det bliver nødt til at ske med et øje på, hvad der kan lade sig gøre for branchen.

Det er den grundlæggende konklusion i et udspil til et centralt forhandlingsmandat for EU’s omfattende regulering af krav til grønne brændstoffer i shipping, FuelEU Maritime, som ShippingWatch har set.