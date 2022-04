Grieg Maritime Group er rederiet der satser stort på ammoniak

Grieg Maritime Group har mange grunde til at have stor tiltro til ammoniakkens rolle i den grønne omstilling af skibsfarten, hvilket har resulteret i en satsning i stor skala.

Vidar Lundberg, chief business development officer i Grieg Maritime Group, fortæller til ShippingWatch, at grøn ammoniak helt klart er hovedfokus fremover.

Det er det flere årsager til, blandt andet nævner Vidar Lundberg og Atle Sommer fra Grieg Star, at ammoniak har højere energitæthed end brint, det er let at håndtere, det er omkostningseffektivt, og det passer bedre til shipping i stor skala.



”Vi ser jo, at de, der udelukkende så på brint som grønt brændstof indledningsvis, nu i større grad ser mod ammoniak,” siger Vidar Lundberg til ShippingWatch.

De gode grunde til at vælge ammoniak som hovedfokus er bundet i tre forskellige projekter, som selskabet har kørende inden for udforskningen af ammoniak som brændstof til både nærskibsfart og i deep sea-segmentet.

De tre projekter

De tre projekter, Grieg har gang i, fokuserer alle på hvert sit område.

Det første projekt vedrører tankskibet MS Green Ammonia, som både skal sejle på og fragte grøn ammoniak. Skibet skal distribuere ammoniak fra den planlagte fabrik i Berlevåg i Norge ud til flere lokationer og brugere langs Norges kyst.

Projektet er et partnerskab mellem Grieg Edge, Wärtsilä og Zero Emission Energy Distribution at Sea (Zeeds). Projektet har også modtaget finansiering fra Pilot-E.

Det tekniske ligger faktisk lidt foran planen, men der er mange elementer, som skal bringes sammen i dette projekt. Det kommercielle hænger lidt efter planen Vidar Lundberg, Chief Business Development Officer, Grieg Maritime Group

Vidar Lundberg fortæller ShippingWatch, at de satser på ”approval-in-principle” i løbet af den nærmeste tid, og at detaljerede tegninger af skibet vil blive udviklet i løbet af foråret. En afgørelse om konstruktion af skibet vil ske i 2023. Dersom skibet bygges, kan det ramme vandet i 2025.

Grieg Maritime Group fik sin ”approval-in-principle” fra klasseselskabet DNV fredag den 1. april, men blev annonceret mandag den 4. april i forbindelse med Nor-Shipping.

”Det tekniske ligger faktisk lidt foran planen, men der er mange elementer, som skal bringes sammen i dette projekt. Det kommercielle hænger lidt efter planen,” siger Lundberg.

Det andet projekt fokuserer på infrastruktur og bunkering af grøn ammoniak, og dermed adresserer Grieg Maritime Group også et af de områder, de ser som den største udfordring med grøn ammoniak i fremtiden – nemlig tilgængeligheden.

I North Ammonia-projektet, som ShippingWatch skrev i fjor, samarbejder Grieg Edge med Arendals Fossekompani, hvor et fuldskalaanlæg skal stå klar i 2024-2025.

Hos Grieg Star, ship management enheden til Grieg Maritime Group, holder topchef Atle Sommer styr på trådene i det seneste ammoniakprojekt.

Vi udfører dette studie for, at vi skal kunne se helt konkret, om vi kan klare at gennemføre en transatlantisk operation på ammoniak Atle Sommer, adm. direktør, Grieg Star

I Grieg Star og i samarbejde med Grønt Skipsfartsprogram og med Yara, DNB, Skuld, Suzano og MAN blandt partnerne, gennemfører de i år et studie med henblik at afgøre, om det er muligt at ombygge et open hatch-skip til at bruge grøn ammoniak som brændstof i handlen tværs over Atlanten.

”Vi udfører dette studie for, at vi skal kunne se helt konkret, om vi kan klare at gennemføre en transatlantisk operation på ammoniak. Vi arbejder med flere arbejdsgange i projektet såsom tilgængeligheden af ammoniak, sikkerhed, regler, finans, ESG, drift og selve den tekniske ombygning af skibet”, forklarer Atle Sommer og tilføjer:



”Vi må finde ud af, hvor barriererne er i værdikæden, og hvordan vi løser det.”

Mere sikker på valg af hovedvej

Selv om Grieg Maritime ikke har udelukket andre typer brændstof og også har projekter inden for brint og batterier, så er både Lundberg og Sommer tryggere med valget af hovedfokus nu, som projektene tager form.

Lundberg fortæller, at de får deres tro på ammoniak underbygget i markedet i hverdagen, når de snakker med andre rederier, ser specifikationer på andre skibe, der vil komme i fremtiden, hvor der før stod hydrogen eller zero emission, hvor der nu står ammoniak eller biofuel, for man ved, at den motor, der kommer, kan bruge blandingen.

”Vi ser det demonstreret i markedet,” siger Lundberg og tilføjer:



”Men vi er selvfølgelig beskedne nok til at vide, at vi ikke sidder med alle svarene.”

