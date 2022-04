Ti pct. af Nordens flåde skal sejle på biobrændstof om fem år

Tørlast- og tankrederiet Norden har indledt en satsning på biobrændstof. Nordens klimachef erkender dog over for ShippingWatch, at det er en midlertidig løsning frem mod nuludledning. At source biobrændstof kan blive en udfordring.