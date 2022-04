Europæiske rederiforeninger støtter nye EU-sanktioner mod Rusland

EU’s femte sanktionspakke mod Rusland får fuld opbakning fra 10 europæiske rederiforeninger, der på det skarpeste ”fordømmer Ruslands igangværende krig og invasion af den selvstændige stat, Ukraine.”

Rederiforeningerne betegner i en fælles erklæring den russiske regerings beslutning om at invadere Ukraine som ”forfærdelig” og tilføjer, at den har haft ”alvorlige følger for Ukraines befolkning og bør ophøre med det samme.”