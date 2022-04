Fagforening bekymret for sikkerheden på P&O-færger

En af de britiske fagforeninger for ansatte i transportsektoren, RMT, udtrykker over for ShippingWatch bekymring for sikkerheden om bord på P&O’s færger.

Det stærkt kritiserede færgerederi har meddelt, at det vil genoptage sejladserne på flere ruter, ikke mindst over Den Engelske Kanal, fra næste uge. Det sker mere end tre uger efter P&O’s fyring af 786 medarbejdere den 17. marts, der bl.a. betød, at selskabet midlertidigt indstillede al sejlads på en række ruter, herunder Dover-Calais.