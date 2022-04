P&O Ferries vil sejle igen på Kanalen fra næste uge

Færgeselskabet P&O er ved at gøre klar til at genindsætte to færger på den populære rute mellem Dover og Calais. Det sker tre uger efter selskabets stærkt kontroversielle fyring af 786 medarbejdere – et skridt, der har vakt stort politisk røre i Storbritannien.

Ifølge BBC håber P&O Ferries at indsætte færgerne ’Pride of Kent’ og ’Spirit of Britain’ på ruten fra næste uge. Det kræver dog, at den britiske kystvagt, MCA, inspicerer og godkender skibene. Det gælder også to færger, der skal genindsættes på andre P&O-ruter.