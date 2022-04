FMC-formand er parat til endnu flere sager mod de store containerrederier

Selv om han ikke har fundet bevis for, at de store containerrederier samarbejder ulovligt, er FMC-formand Daniel Maffei sikker på, at der er meget mere at gøre for USA’s maritime myndighed. Han erklærer sig parat til at føre endnu flere sager mod rederierne, siger han i et interview med ShippingWatch.