USA's senat vedtager shippinglov med nye beføjelser til FMC

Det amerikanske senat har torsdag vedtaget en lov, The Ocean Shipping Reform Act, der skal gøre det nemmere for søfartsmyndigheden Federal Maritime Commission (FMC) at slå ned på problemer i containershipping, skriver Reuters.

Den nye lov skal blandt andet give FMC bedre mulighed for at sikre, at containerrederierne servicerer amerikanske eksportører - især i landbruget – som længe har beklaget sig over, at containerrederierne afviser deres gods, fordi rederierne kan få langt højere rater hos andre kunder.