Britisk minister vil ramme P&O med nyt lovforslag om mindsteløn

Den britiske regering vil skride ind over for færgerederier, der ikke betaler minimumslønnen til sine medarbejdere, med et nyt lovforslag.

Forslaget pålægger færgeselskaber, der sejler ind og ud af Storbritannien, at betale en national minimumsløn, ligesom den britiske regering vil forbyde færger, der ikke efterlever dette, at lægge til i britiske havne.