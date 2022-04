Nye CO2-regler stiller krav til ONE og Hapag-Lloyds flåder

ONE forventer, at containerrederiet vil have skibe i de laveste kategorier af de nye CO2-regler, det såkaldte CII, oplyser det til ShippingWatch. Tyske Hapag-Lloyd peger på mangler i reglerne, der træder i kraft fra årsskiftet.