P&O-fyring af 800 er ingen overraskelse ifølge analysehus

Færgerederiet P&O Ferries’ massefyring af 800 ansatte for at erstatte dem med billigere arbejdskraft fra vikarbureauer er hverken enestående eller overraskende, skriver analysehuset Transport Intelligence i en kommentar.

P&O har skabt politisk opstandelse i Storbritannien på grund af den uvarslede fyring og indstilling af al sejlads i op til 10 dage på rederiets færgeruter på bl.a. Den Engelske Kanal.

Britiske fagforeninger og politikere fra både regering og opposition har kritiseret P&O i skarpe vendinger og talt for at forhindre afskedigelserne.

Men politikerne burde ikke være overraskede ifølge Transport Intelligence (TI), for fristelsen til at hyre billig udenlandsk arbejdskraft er stor for rederierne, især for rederier, der som P&O Ferries er i økonomiske vanskeligheder.

”Vreden over afskedigelsen af 800 ansatte hos P&O Ferrymasters, et datterselskab af DP World, er ikke overraskende, men de underliggende problemer gør sig gældende i mange dele af verden,” skriver TI og fortsætter:

”Det tillokkende ved, eller rettere, nødvendigheden af at ansætte billig arbejdskraft i job på skibe er simpelthen for stor til, at ledelserne kan se bort fra den”.

P&O Ferries har selv begrundet fyringerne med, at virksomheden det seneste år har tabt 100 mio. britiske pund - et tab som ifølge P&O især skyldes coronapandemien.

Lang tids dårlig økonomi

TI peger imidlertid på, at corona ikke er hele forklaringen på P&O’s underskud, for rederiet har længe haft en svag økonomi.

”Virkningen af covid-19 har gjort tingene værre, men forretningen har bevæget sig i en nedadgående retning, hvilket står i kontrast til store rivaler som DFDS, der fortsat har stigende overskud,” skiver TI.

Mens P&O Ferrymaster er tabsgivende, så er det på ingen måde tilfældet for det Dubai-baserede havneselskab DP World, der ejer P&O. DP World fik sidste år et driftsresultat (ebitda) på 3,8 mia. amerikanske dollar, og ifølge TI vil en lukning af P&O skade DP Worlds tilstedeværelse i Europa uden for containermarkedet.

Analysehuset peger på, at et andet færgeselskab, Irish Ferries, gennemførte en lignende massefyring tilbage i 2005, da rederiet skilte sig af med 543 ansatte, som blev erstattet af udenlandsk arbejdskraft.

Ifølge TI kan besparelsen i lønudgifter ved den manøvre have lagt pres på konkurrenter som P&O Ferries forudsat at lønudgifter var ”den største kilde til P&O Ferrymaster’s problemer”.

Kompensation

I et forsøg på at få kritikken af massefyringen til at forstumme har P&O tilbudt at betale kompensation til de 800 fyrede medarbejdere. Ifølge BBC har P&O afsat i alt 36,5 mio. britiske pund til formmålet. Ifølge mediet vil ingen få mindre end 15.000 pund, mens 40 vil modtage over 100.000 pund i kompensation.

Den britiske transportarbejder-fagforening RMT anklagede forleden i en pressemeddelelse P&O for kun at ville betale sine nye ansatte 1,81 pund i timen - langt under den britiske mindsteløn på 8,91 pund i timen for ansatte over 23 år.

Ifølge P&O er RMT’s beløb ”upræcist”.

Fagforening anklager P&O for at betale nye ansatte under 2 pund i timen

Britisk minister kalder P&O Ferries’ behandling af ansatte ”forfærdelig”

DFDS fortsætter samarbejde med P&O – har plads til ekstra trafik

Massefyring bringer P&O i politisk uvejr i Storbritannien