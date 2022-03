Ikea og Unilever ønsker skrappere maritime klimaregler fra EU

Ikea og Unilever bakker op om en stramning af det såkaldte FuelEU Maritime-udspil, som er EU’s bud på fremtidens grønne brændstoffer. Det er anden gang inden for kort tid, at de to detailgiganter presser på for skrappere CO2-regler i skibsfarten.