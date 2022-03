Fagforening anklager P&O for at betale nye ansatte under 2 pund i timen

Færgerederiet P&O Ferries, der torsdag i sidste uge masseafskedigede 800 ansatte for at erstatte dem med billigere arbejdskraft, vil betale sine nye ansatte under 2 pund – svarende til 2,38 dollar – i timen.

Det skriver den britiske fagforening The National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) i en pressemeddelelse.