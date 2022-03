Maersk advarer mod stop for transport af plastikaffald

Et stop for containertransport af plastikaffald kan undergrave mulighederne for at genbruge plastik på en ansvarlig måde.

Det mener Maersk i en kommentar til NGO’en Plastic Change, der forleden opfordrede Maersk til at indstille transporten af plastikaffald ligesom konkurrenten CMA CGM, der har meddelt, at rederiet af miljømæssige årsager vil afstå fra at fragte plastikaffald fremover.