SDK Shipping i søgelyset for omlastning af russisk olie i dansk farvand

Omlastning af russisk olie til havs i dansk farvand, som blandt andet logistikselskabet SDK Shipping har været involveret i under Ruslands invasion af Ukraine, får nu flere partier i Folketinget til at kræve et dansk forbud.

Ordførere fra Venstre og Enhedslisten siger til TV2, at de ønsker et forbud for omladning af russisk olie i dansk farvand, og SF, Nye Borgerlige, Frie Grønne og Alternativet erklærer sig parate til at se på sagen.