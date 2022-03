Massefyring bringer P&O i politisk uvejr i Storbritannien

P&O Ferries med ruter på bl.a. Den Engelske Kanal er sejlet ind i et voldsomt politisk uvejr i Storbritannien, efter færgerederiet uden varsel indstillede al sejlads torsdag og fyrede 800 ansatte for at erstatte dem med billigere arbejdskraft.

Ifølge P&O Ferries ejere, det Dubai-baserede havneselskab DP World, er driften af P&O med 4000 ansatte ikke længere rentabel.