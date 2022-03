EU forbyder handel med Ruslands største rederi

BRUXELLES – Efter ugers fokus på særligt forsyningskæder og den finansielle sektor, slår EU’s 27 medlemslande nu konkret ned på samhandel med en række større russiske selskaber.

Det står klart efter, at EU’s 27 medlemslande sent tirsdag eftermiddag offentliggjorde en ny liste over sanktioner, som nu gennem såkaldte transaktionsforbud forbyder handel med Sovcomflot og en række russiske transportselskaber.