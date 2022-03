Havnelukninger samler momentum: Rotterdam kan være på bordet

BRUXELLES – Hvis først EU’s medlemslande ønsker at sætte hårdt mod hårdt over for Ruslands maritime sektor, er det allerede nu med opbakning fra Holland, som bl.a. har Europas største erhvervshavn.

Det er meldingen hos en højtstående diplomatkilde i EU-systemet til ShippingWatch, som uddyber, at den hollandske regering tilsyneladende er åben for at lukke landets havne for russiske skibe. Udgangspunktet er altså med andre ord langt fra en blank afvisning af spørgsmålet, som også har rumsteret i bl.a. Danmark.