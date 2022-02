EU ser mod asiatiske kontraktbytter for at sikre gasforsyning

BRUXELLES – En de facto nedlukning af Nord Stream 2’s forventede strøm af russisk naturgas betyder, at EU nu vender sig mod at bytte gaskontrakter i udlandet for at sikre forsyningen til Europa.

Ifølge talsmænd for Europa-Kommissionen, der bl.a. forestår dele af det koordinerende arbejde med fælles indkøb af gas, er unionen nemlig i dag i dialog med en række lande for at øge mængden af pipelinegas og leverancer af flydende naturgas (LNG) til EU.