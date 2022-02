EU afviser kartelanklager mod rederier

BRUXELLES – Trods anklager om karteldannelse og et klart opråb om at iværksætte nye kulegravninger af selskaber som A.P. Møller-Maersk og andre containerrederiers samarbejde, er der i øjeblikket ingen tegn på urent trav.

Det konkluderer Europa-Kommissionen over for ShippingWatch, efter at de europæiske speditørernes interesseorganisation Clecat i sidste uge sendte en klar appel til Kommissionens konkurrencechef – ledende næstformand Magrethe Vestager – om at indlede en tilbundsgående undersøgelse af rederiers mulige konkurrenceforvridning på containermarkedet.