Åbning kan være på vej i fastlåst situation om ophugning af skibe i Sydøstasien

EU-Kommissionen vil nu forsøge at bryde det dødvande, der har været mellem EU og Indien, som har forhindret skrotværfter i bl.a. Alang at blive optaget på EU’s liste over godkendte ophugningsværfter.

Hidtil har det været i strid med reglerne, hvis et udtjent skib under EU-flag sejler til et land uden for OECD som eksempelvis Indien for at blive ophugget.