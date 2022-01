Miljøorganisation vil have forbud mod scrubbervand i danske farvande fra 2023

Skibe med scrubbere skal fra 2023 ikke længere have lov til at hælde vand fra deres røgrensningssystemer, eller scrubbers, ud i danske farvande.

Det er opfordringen fra Rådet for Grøn Omstilling, der peger på, at et stigende antal skibe installerer scrubbers for at leve op til miljøkravene for shipping.