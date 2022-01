Minister mener at en OECD-skat vil underminere dansk skibsfart

Dansk skibsfart har brug for statsstøtte via særlige skatteordninger, sagde skatteminister Morten Bødskov torsdag i samråd. Han mente, at OECD-udspil om global selskabsskat vil skade skibsfarten. SF og Enhedslisten er kritiske.