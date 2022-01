Minister skal forklare dansk støtte til global skattefritagelse for skibsfarten

Hvilken position indtog Danmark, da OECD-landene i oktober sidste år forhandlede om at indføre en global selskabsskat for store virksomheder - og som endte med en fritagelse for shipping?

Det spørgsmål har SF og Enhedslisten bedt skatteminister Morten Bødskov om at besvare under et samråd i Folketinget den 27. januar.