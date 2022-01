Europæiske redere støtter kun delvis ændring i EU's udspil til CO2-kvoter

Europa-Parlamentet foreslår, at chartrere skal være ansvarlige for skibsfartens CO2-kvoter. De europæiske skibsredere i ECSA mener EU skal sørge for at, at kontrakterne med skibsrederne. Læs udspillet fra parlamentet her.