Sydkoreansk storfusion strandede på europæisk frygt for dyre tankskibe

BRUXELLES – På overfladen var det et oplagt opkøb. Faktisk nærmest et match made in heaven.

Da de sydkoreanske værfter Hyundai Heavy Industries og DSME indledte planerne om at fusionere, var det to af de største skibsbyggere, når det gjaldt transport af flydende naturgas, LNG, der ville slå pjalterne sammen. De havde teknologien, erfaringen, tilsyneladende blod på tanden og et fælles marked at indtage.