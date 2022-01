Maersk overlader en central del af sin grønne omstilling til markedskræfterne

Maersk chartrer over 400 skibe og vil omstille sig til at blive klimaneutral i 2040, men i dag er det ikke muligt at chartre et grønt skib. Rederiet satser på, at markedet vil løse problemet, siger klimachef til ShippingWatch.