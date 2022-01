Maersk om nyt klimamål: Hvis vi udfordrer os selv kan vi blive færdige allerede i 2040

Tætte partnerskaber med metanol-producenter skal bane vej for, at Maersk kan nå i mål med sin nye målsætning om at blive klimaneutral i 2040, og de første aftaler med leverandører skal i hus i løbet af få måneder.

Det siger Morten Bo Christiansen, der står i spidsen for Maersks grønne omstilling, i et interview med ShippingWatch, efter Maersk onsdag meddelte, at virksomheden vil være klimaneutral i 2040 frem for i 2050 som hidtil.