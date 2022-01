EU afviser sydkoreansk værftsfusion mellem DSME og Hyundai Heavy Industries

BRUXELLES – Konkurrencerisikoen er simpelthen for stor ved at lade to af verdens største skibsværfter gå sammen.

Det er konklusionen hos EU’s konkurrencemyndigheder torsdag, hvor Europa-Kommissionen netop har afvist ansøgningen om en fusion mellem de to sydkoreanske værfter Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) og Hyundai Heavy Industries (HHI).