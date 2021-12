Formodede pirater på dansk fregat har fået stillet telefonlinjer til rådighed

De formodede pirater på fregatten "Esbern Snare" har fået stillet telefonlinjer til rådighed for at tale med deres familier i Nigeria, oplyser Forsvaret i en statusmeddelelse.

De fire frihedsberøvede personer har også via videoforbindelse haft mulighed for at tale med deres beskikkede forsvarsadvokater i Danmark.

Der har også været afholdt juleklip med bagning af æbleskiver 1. december.

Siden skududvekslingen 24. november mellem et formodet piratfartøj og besætningen fra "Esbern Snare" i Guineabugten har besætningen på fregatten haft travlt med at tilpasse sig situationen.

Militærpolitiet på skibet har fået hjælp fra blandt andet boardingholdet til bevogtning og assistance ved de formodede piraters daglige gårdture på dækket.

Under skudvekslingen for to uger siden blev fire formodede pirater dræbt. Siden har man analyseret hændelsen. Det menes, at yderligere en formodet pirat er faldet over bord.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske med de formodede pirater. Udenrigsministeriet har arbejdet på at indgå aftale om udlevering.

En gruppe med Forsvarsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet samarbejder om sagen.

Om de skal udleveres afhænger af, hvad anklagemyndigheden når frem i tiltalespørgsmålet.

De fire overlevende pirater blev 25. november varetægtsfængslet in absentia i 13 dage ved et grundlovsforhør i Københavns Byret. Altså uden at være til stede.

Det er 13 dage siden, og de fremstilles igen onsdag formiddag, skriver Jyllands-Posten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra forsvarsadvokat Irene Zehngraff, som de formodede pirater har fået beskikket i sagen.

Det har været varmt i Guineabugten den seneste tid. Det har givet mulighed for, skriver Forsvaret, at gennemføre test af fregattens helikopter under tropiske forhold med høj lufttemperatur og moderat vind. Det er en Seahawk.

Det betyder, at de operative grænser for at benytte helikopteren kan udvides, hedder det.

Fregatten har også gennemført test af våbensystemer. Magasinet i skibets ene 35 millimeter-maskinkanon er blevet udskiftet under et havneophold i Ghana.

