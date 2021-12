Ny rapport: EU's kvoteudspil er langt fra nok til at sikre grøn omstilling i shipping

EU vil inkludere shipping i sit kvotesystem for CO2, men EU-udspillet er for blødt til at sikre en grøn omstilling ifølge konsulentrapport. Uden en høj pris på CO2 vil EU kun fremme de billigste brændstof-besparelser.