Ørsted var med til at søsætte klimainitiativ i shipping – nu har selskabet trukket sig

Blot et år efter annonceringen af Sea Cargo Charter har medstifteren Ørsted trukket sig. "Ikke det rigtige forum for os," forklarer selskabet, der dog afviser, at for lave klimaambitioner ligger bag. Formanden for charteret har åbnet for snart at hæve ambitionsniveauet.