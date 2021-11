Klimaminister afviser dansk dobbeltmoral på olieområdet

Der er ingen modstrid mellem Nordsøaftalen og Danmarks engagement i BOGA (Beyond Oil and Gas-alliancen). Sådan er overbevisningen hos klimaminister Dan Jørgensen (S), fremgår det af et svar givet til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget.

Nordsøaftalen, som Dan Jørgensen har beskrevet som "historisk", behandles i disse dage. Lovforslaget lægger op til, at der skal sættes en slutdato for olieproduktionen i Nordsøen i 2050 og en stopper for de tilbagevendende udbudsrunder med det samme.