Maersk-partners drømme om havmøllepark lider fatalt knæk

Siden 2012 har European Energy arbejdet på at bygge en havmøllepark på 320 MW i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland kaldet Omø Syd. Men det har bestemt ikke været lige til, og nu lader det til, at kamelen er ved at give efter for det seneste strå.

Strået blev allerede lagt på kamelens ryg tilbage den 26. marts i år, da regeringen offentliggjorde, at der skal udpeges seks nye marine fuglebeskyttelsesområder. Det ene omfattende der, hvor European Energy har planlagt sin havvindmøllepark, der dermed er i spil til at blive fuglebeskyttelsesområde.