Kongressen godkender Bidens gigantiske infrastrukturpakke

En infrastrukturpakke på 1000 milliarder dollar har fredag aften lokal tid fået tilstrækkeligt med stemmer i Repræsentanternes Hus i USA til at blive vedtaget.

Således har 228 mod 206 i Repræsentanternes Hus - der er det ene af to kamre i Kongressen - stemt for pakken på et beløb svarende til omkring 6430 milliarder kroner.

Pakken var i forvejen blevet vedtaget af Kongressens andet kammer, Senatet.

Dermed mangler den kun præsident Joe Bidens underskrift for at blive endeligt godkendt. Dette bliver anset for at være en formalitet.

Infrastrukturpakken er et af Bidens største politiske projekter og har en historisk størrelse. Pengene skal blandt andet gå til nye veje, broer, dæmninger og bredbånd.

Kongressens vedtagelse ses af iagttagere som en stor sejr for præsidenten. Han lovede under sidste års valgkamp, at han vil investere stort i at reparere USA's nedslidte infrastruktur og skabe arbejdspladser.

Det har dog holdt hårdt at få pakken stemt igennem, og processen har stået på i månedsvis.

En række ændringsforslag og modstand fra republikanske såvel som demokratiske politikere har forsinket processen.

I sidste ende tilsluttede et tocifret antal republikanere sig Demokraterne og sikrede flertallet.

Bidens talskvinde, Jen Psaki, skriver på Twitter, at pakkens vedtagelse er alle besværlighederne værd.

"Den sikrer rent drikkevand til børn, bredbåndsadgang, elektriske køretøjer, den største investering i offentlig transport og mere er på vej," skriver hun.

Det Hvide Hus forventer, at infrastrukturpakken kommer til at skabe millioner af godt betalte job i hele USA.

Det var meningen, at Repræsentanternes Hus skulle stemme om både infrastrukturpakken og en genopretningspakke kaldet "Build Back Better" fredag lokal tid.

Afstemningen for sidstnævnte pakke er udskudt til senere denne måned. Det siger formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi.