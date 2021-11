Søfartsstyrelsen vil bane vejen for first movers med ny "sandkasse" for innovation

Nye teknologier inden for shipping udvikler sig hurtigere, end reguleringen kan følge med. Derfor åbner Søfartsstyrelsen en "regulatorisk sandkasse," som skal gøre det lettere at godkende innovative løsninger. Maersks nye metanol-drevne skibe er et eksempel. "Stærkt initiativ," siger Danske Rederier.