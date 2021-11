Finanschef kalder kontrol af russisk handel med brændstof irrelevant

Et moderselskab anede intet om, at de mange ton brændstof til fly, som et datterselskab solgte til et russisk selskab, endte i det krigshærgede Syrien.

Budskabet er klart fra finansdirektøren i Bunker Holding, da han afhøres torsdag i Retten i Odense.

"Vi var ikke vidende om, at det brændstof eventuelt skulle til Syrien," siger Michael Krabbe.

Straffesagen drejer sig om 33 transporter af jetbrændstof. I alt 172.000 ton blev sejlet fra havne på Cypern og i Grækenland og Tyrkiet.

To russiske tankskibe havde slukket for det system, som angiver position og sejlrute, da de satte kursen mod en syrisk havn med brændstoffet, hævder anklagemyndigheden.

Et udtrykkeligt forbud fra EU blev overtrådt, påstås det, og moderselskabet Bunker Holding er med på anklagebænken.

Her leveres finansiering af datterselskabets handler, så kunderne kan få en attraktiv kredit, og opgaven er også at kontrollere, at regler overholdes - altså compliance.

I Bunker Holding findes en udførlig manual om, hvad købmændene i datterselskabet skal gøre - blandt andet for at undgå brud på internationale sanktioner.

Guiden skelner mellem forskellige typer af forretninger. Er det en cargo deal eller en spot deal? Denne detalje er åbenbart af stor betydning for moderselskabets forsvar, kommer det frem under afhøringen af finansdirektøren.

Er der tale om en last, er der krav om, at slutbrugeren kontrolleres. Og man skal også opklare, hvem der i sidste ende er køberen. Men disse forpligtelser gjaldt ikke i de talrige handler, mener finansdirektøren.

"Jeg mener, det er irrelevant," siger Michael Krabbe.

Godt nok var der formelt tale om en last, hver gang 5000 ton brændstof blev solgt til den russiske kunde og derefter pumpet over på tankskibene "Yaz" og "Mukhalatka" - men risikoen skulle vurderes i forhold til en spot deal og vel at mærke uden de stramme krav, lyder det.

"Vi ejer kun produktet i de korte sekunder, hvor produktet overføres til skibet," forklarer han sit ræsonnement.

Brændstoffet gjorde det muligt for det russiske luftvåben at være massivt på vingerne over Syrien. Uden russernes flyvninger ville præsident Assad ikke have vundet borgerkrigen, har en militæranalytiker sagt til DR Nyheder.

Selskaberne fik en tydelig advarsel fra Erhvervsstyrelsen lillejuleaften 2016. Der var mistanke om overtrædelse af sanktion, lød budskabet.

Reaktionen hos selskaberne i Middelfart var en intern undersøgelse. Vi har ikke gjort noget galt, lød svaret, hvorefter der blev foretaget yderligere otte handler i første halvår af 2017.

Under retsmødet vises en passage fra Bagmandspolitiets skriftlige afhøring af Bunker Holding. Her står, at moderselskabet havde den opfattelse, at Dan-Bunkering (DB) ikke var involveret i transport af jetbrændstof til Syrien, "og at de rejste spørgsmål vedrørte forhold uden for DB's kontrol".

Sagen fortsætter i næste uge.

