Ny alliance vil rykke endnu hurtigere med dekarbonisering

Endnu et globalt klimainitiativ på tværs af en række vidt forskellige brancher har set dagens lys og kalder sig selv First Movers Coalition med reference til, at de rykker endnu hurtigere på dekarboniseringen end de hidtidige initaitver.

Målet er at skabe en platform, hvor virksomheder kan købe og sælge - og dermed skabe et marked for - brændstoffer eller teknologier, der udleder lidt eller slet ingen CO2.