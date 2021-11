Bagmandspolitiet overtager skrotsag om supply-skib i Alang

Undersøgelserne af et 30 år gammelt offshoreskib, der mistænkes for at være blevet ophugget ulovligt i Alang, går nu ind i sin næste fase.

Efter at have været en sag for Fyns Politi siden sommer, bliver undersøgelserne af skibet Iron Man nu givet videre til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) - også kaldt Bagmandspolitiet - bekræfter SØIK over for ShippingWatch.