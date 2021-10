Stort hollandsk pensionsselskab dropper fossile investeringer

Den hollandske pensionskasse ABP dropper fossile investeringer, og det betyder, at aktier for i alt 15 mia. euro skal sælges fra.

ABP forventer dermed at have solgt størstedelen af sine investeringer i olie, gas og kul i første kvartal 2023, skriver Financial Times.

Den fossile beholdning på 15 mia. euro udgør omkring tre pct. af pensionskassens samlede investeringer og tæller aktier i omtrent 80 virksomheder.

"Vi vil ud af vores investeringer i producenter af fossile brændstoffer, da vi som aktionær ikke ser en mulighed for at påvirke virksomhederne til at sætte mere fart på den nødvendige overgang fra fossile brændstoffer til andre energikilder," siger ABP's formand Corien Wortmann-Kool til Financial Times.

Også det danske pensionsselskab Velliv melder ifølge Børsen ud, at man ekskluderer selskaber med såkaldte sorte aktiver fra sin investeringsportefølje.

