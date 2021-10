FMC opfordrer containerrederier til at skabe klarhed om ekstragebyrer

Containerrederierne skal hurtigst muligt indføre forbedringer på tre områder som skal tydeliggøre deres ekstragebyrer for containere, som ligger for længe eller bliver afleveret for sent i havnene.

Sådan opfordrer den amerikanske maritime myndighed, FMC, i et brev til 25 containerrederier samt containerrederiernes interesseorganisation, International Shipping Council (ISC), ifølge en meddelelse fra FMC.