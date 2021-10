Norge vil have IMO til at indføre globale CO2-kvoter for skibsfarten

Hvis skibsfarten skal nå sit mål om at reducere udledningen af CO2 i 2050, er det ikke nok at lægge en skat på de fossile brændstoffer eller at kræve en højere effektivitet af skibene. Det er heller ikke nok at indføre et kvotesystem som det, EU er i færd med.

Skal det batte noget, skal skibene blive væsentligt mere effektive og dermed udlede mindre CO2, samtidig med at IMO gennemfører et globalt kvotesystem, fremgår det af et forslag, som skal diskuteres op til det vigtige møde i IMO's miljøkomite MEPC.