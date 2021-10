Danske Bank forpligter sig til CO2-neutral låneportefølje inden 2050

Senest i 2050 skal Danske Banks låneportefølje være CO2-neutral. Banken, som bl.a. har udlån inden for shipping og olie og gas og bakker op om Poseidon Principles, er dog endnu ikke klar til at sætte mere kortsigtede delmål for vejen dertil.