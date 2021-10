Norges nye regering vil styrke nettolønsordningen for søfolk

Norge har siden valget 13. september ventet på dannelsen af en ny regering, og i går kunne Arbeiderpartiet og Senterpartiet præsentere deres fælles politik for de kommende fire år, som også indeholder initiativer for den maritime sektor.

Den nye regerings politiske grundlag, Hurdalsplatformen, anerkender, at det maritime erhverv er betydningsfuldt for Norge og lægger blandt op til en styrkelse af nettolønsordningen for norske søfolk.