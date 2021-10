LNG-lobby langer ud efter Søren Skou

Maersks topchef, Søren Skou kan bringe shippingindustrien i en alvorlig kattepine, når han opfordrer til, at verdens politikere skal forbyde brugen af olieprodukter som brændstof i skibsfarten.

Det mener organisationen Sea-LNG, der repræsenterer producenter og brugere af flydende naturgas (LNG) som brændstof i skibe. Sea-LNG argumenterer for, at fossil LNG er nødvendig for shipping som et overgangsbrændstof på vejen til den grønne omstilling.