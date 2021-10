Myndigheder mistænker skib for stort olieudslip ud for Californien

Amerikanske myndigheder er i færd med at undersøge, om et skibsanker kan have forårsaget et stort olieudslip i sidste fredag ud for kysten ved Los Angeles.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den amerikanske kystvagt inspiceret et unavngivet skib, som har ligget for anker i nærheden af en olieledning ud for kysten. Olieudslippet er sket gennem et 33 cm stort hul i ledningen, som var "trukket ud som en buestreng" over en strækning på 1.200 meter og flyttet op til 30 meter på havbunden, sagde en talsperson for Amplify Energy, der ejer olieledningen og de olierigge, ledningen forbinder.