Partnerskab vil forvandle amerikansk havn med offshorevind

Vineyard Wind, der er et joint venture mellem Avangrid Renewables og Copenhagen Infrastructure Partners, vil gøre havnen i Salem, Massachusetts, til et center for offshorevind.

Det skal ske i partnerskab med virksomheden Crowley Maritime Corporation og City of Salem, og firkløveret stiler mod at etablere en vindhavn i Salem på et areal på knap 170.000 kvm, som Crowley vil købe. Den kommende vindhavn vil få Vineyard Wind som en central lejer.